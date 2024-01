Il bavaglio alla stampa mira a coprire le inchieste che colpiscono il potere politico

(Di giovedì 4 gennaio 2024) di Antonio Marino Le limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto del cittadino ad essere informato su notizie di interesse pubblico, sono giustificate solo laddove esse siano necessarie e proporzionatetutela di un altro diritto o valore costituzionalmente protetto. Il divieto, sottoposto ora al vaglio del Senato, di pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari prima della chiusura delle indagini preliminari rappresenterebbe un grave vulnus non solo rispetto all’art. 21 della Costituzione, ma anche rispetto all’essenza stessa del principio democratico. La pubblicità di un atto, come l’ordinanza cautelare, costituisce uno strumento non solo conoscitivo ma anche di controllo da parte della collettività sull’imparzialità dell’esercizio delle pubbliche funzioni, nel caso di specie di quella giurisdizionale. Il divieto sarebbe ...

