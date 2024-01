Il 2024 di Meloni | tagliare le tasse

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dall’intelligenza artificiale ai paradisi fiscali. La premier Giorgia, durante la conferenza stampa di fine anno, ha toccato molti temi economici ricordando anche il lavoro che il governo sta portando avanti sulla riforma fiscale. Il tema è stato sottolineato in merito alla questione delle competitività fiscale internazionale e all’esistenza di paradisi fiscali, anche in Ue. L’Italia, da sola, ovviamente non può combattere i tax havens ma può lavorare, “per rendere la tassazione più competitiva, cerchiamo di farlo con varie misure. Abbiamo varato una riforma fiscale attesa da 50 anni circa", ha precisato la Premier in conferenza. Da sottolineare che il rendere il fisco italiano più competitivo, cioè il cercare di entrare nel gioco internazionale dell’abbassare sempre più le, non è una soluzione ottimale per l’Italia, semplicemente perché ...

