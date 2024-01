Ibristofilia | quando il fascino del male diventa “amore”

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il lieto fine non esiste, almeno non nella misura che abbiamo conosciuto da bambine. Le esperienze vissute, infatti, ci hanno insegnato che nessun principe azzurro sarebbe venuto a salvarci e che perre le donne che avevamo sempre sognato di essere avremmo dovuto imparare a cavarcela da sole. E per fortuna direi. Nonostante la grande disillusione, però, non possiamo negare che le favole esistono e che esercitano sempre un certo, anche se sono molto diverse per sviluppo e fine, almeno rispetto a quelle che abbiamo ascoltato in passato. Alcune ci fanno sognare, altre ci danno la forza e il coraggio che troppo spesso dimentichiamo di avere e altre, ancora, ci spaventano. Proprio come fanno le peggiori storie dell’orrore. E già, perché non tutte le fiabe sono belle da raccontare e da guardare, non tutte hanno il lieto fine che conosciamo ...