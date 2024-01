I tre obiettivi del 2024? La battuta di Meloni che spiazza i giornalisti e la frecciata al M5s – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo oltre due ore di conferenza stampa, quando ormai in sala il livello d’attenzione della platea disembra gradualmente calare, la premier Giorgiahato una giornalista di TgCom che le ha chiesto quali potessero essere i tredel suo governo per il primo semestre del. La premier con faccia seria ha risposto: «Abolire la povertà, la pace nel mondo e ristrutturazione gratuita delle abitazioni, esterni e interni. Se non dovessi riuscire in questo – continua con sguardo sornione – mi rifugerò in alcunidiciamo meno ambiziosi». Unache è sembrata rivolta soprattutto al M5s e alle battaglie storiche sul Reddito di cittadinanza, il Superbonus e le posizioni pacifiste degli ultimi tempi. Leggi anche: «Sto a ...

Vladimir Putin ha parlato in apertura della conferenza stampa di fine h anno , che è andata in scena a Mosca, in contemporanea con le risposte alle ... (ilgiornaleditalia)

... la premier Giorgia Meloni ha spiazzato una giornalista di TgCom che le ha chiesto quali potessero essere idel suo governo per il primo semestre del 2024. La premier con faccia seria ...... ex Efes e Cleveland Cavaliers tra le altre: ' Prima di firmare ero già stato a Bologna altre...Vincere tutto quello che possiamo vincere '.Dalla lezione di Pjanic al piede mancino di Chiellini, la scheda del difensore bosniaco in lista per la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana ..."E' una delle piccole cose nel cassetto che spero di poter realizzare in tempi adeguati". Tre provvedimenti nel cassetto "Abolire la poverta', pace nel mondo... se non riuscissi mi rifugerei in obiet ...