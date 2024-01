I sorrisi | la corsetta | lo slang Lo show di Giorgia Meloni con qualche reticenza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La premier nella conferenza stampa fiume fa annunci e rivendica successi. Quando interrompe per andare in bagno, dice: «Sto a morì, regà»

Ma non è stata solo laa essere protagonista di questa giornata. Al termine dell'... I runner, ancora carichi di adrenalina, hanno scambiatoe auguri di Buone Feste, festeggiando i ...Ma non è stata solo laa essere protagonista di questa giornata. Al termine dell'... I runner, ancora carichi di adrenalina, hanno scambiatoe auguri di Buone Feste, festeggiando i ...La premier nella conferenza stampa fiume fa annunci e rivendica successi. Quando interrompe per andare in bagno, dice: «Sto a morì, regà» ...