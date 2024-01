I Rage Against The Machine lasciano la musica | il messaggio del batterista Brad Wilk

(Di giovedì 4 gennaio 2024) IThela. Nel cuore della notte ilha regalato una doccia fredda a tutti i fan annunciando che la band di Bulls On Parade non salirà più sul palco. Un’escalation di defezioni che ora diventa più concreta. IThelaL’addio deiTheai palchi, come detto in apertura, arriva dal. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato queste parole: “So che molti stanno aspettando l’annuncio delle nostre nuove date per recuperare gli show ...

Il batterista deiThe Machine Brad Wilk ha annunciato con un messaggio via social che la band "non andrà più in tour e neppure suonerà più dal vivo". Questo il suo messaggio, anche a nome dei suoi compagni ...Se vi sembrava che iThe Machine fossero finalmente tornati per restare, Brad Wilk è qui per farvi cambiare idea. Dopo una prima rottura nel 2000, undici anni di silenzio radio (tra il 2011 e il 2022), la ...Con un messaggio sui social il batterista ha annunciato la fine delle attività live del gruppo fondato da Tom Morello ...I Rage Against The Machine cancellarono il tour europeo per permettere a Zack de la Rocha il recupero. Brad Wilk dice che non torneranno ...