I parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In Aggiornamento: È uscito in Gazzetta ufficiale (n. 296 del 20 dicembre) il d.m. del 10 novembre 2023 che individua retribuita al ...

Il colosso tedesco Zeiss presenta le ultime novità in fatto di ottica, dall'app per la prescrizione in autonomia alla scelta basata sui Big Data (wired)

Pedullà ha promosso la politica dei parametro zero dell’Inter concentrandosi in particolare su due giocatori top, che oggi stanno facendo le fortuna ... (inter-news)

In Aggiornamento: È uscito in Gazzetta ufficiale (n. 296 del 20 dicembre) il d.m. del 10 novembre 2023 che individua iil rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle pubbliche amministrazioni. Il decreto detta i requisiti sulla base dei ...Queste stazioni misurano una vasta gamma di, tra cui temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, e radiazione solare. Questi dati costituiscono la base...E' stato consegnato alla dottoressa Rosaria Basile, direttrice dell'Hospice Pediatrico dell'ospedale Garibaldi-Nesima, un assegno da 1.000 euro destinato all'acquisto di un monitor multiparametrico pe ...Fincantieri è il primo Gruppo del settore navalmeccanico in Italia ad aver ottenuto da Rina la certificazione sulla parità di genere, a testimonianza dell’impegno per l’equità lavorativa e l’inclusion ...