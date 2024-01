I Maneskin si sciolgono? La decisione di Damiano e Victoria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Isi dividono? Di recente alcune dichiarazioni diDavid hanno allarmato i fan . In realtà, come assicura il settimanale Chi, non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una ...

si dividono Di recente alcune dichiarazioni di Damiano David hanno allarmato i fan . In realtà, come assicura il settimanale Chi, non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una ...si dividono Di recente alcune dichiarazioni di Damiano David hanno allarmato i fan . In realtà, come assicura il settimanale Chi, non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una ...Il frontman avrebbe fatto riflettere tuti i fan della rock band. Ecco cosa ha rivelato Damiano David sui Maneskin.