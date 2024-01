I killer della democrazia hanno sempre dei complici

Leggi su linkiesta

Nello scorso agosto, in occasione del primo dibattitocampagna per le primarie del Partito Repubblicano in vista delle elezioni presidenziali americane del 2024, ai rivali di Donald Trump è stato chiesto: alzi la mano chi pensa che sosterrà la candidatura dell'ex presidente anche nel caso in cui quest'ultimo venisse «condannato in un tribunale». Peraltro, il tentativo di Trump di rovesciare le elezioni del 2020 non è stato solo un potenziale reato penale. È stato anche una violazioneregola fondamentale: i politici ...