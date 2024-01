I fratelli Safdie si separano | non dirigeranno più film insieme

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo ha annunciato Bennya Variety, affermando che si tratta di una naturale evoluzione del loro rapporto artistico. IJosh e Bennyhanno deciso di separarsi: nonpiùma ognuno procederà con la propria carriera di filemaker in solitaria. In una nuova intervista rilasciata a Variety, Benha confermato che lui e suo fratello si sono separati come coppia di registi. Le voci che circolavano erano che i due avessero litigato, dato che Benny si era avventurato nella recitazione e aveva girato unda solo con Dwayne Johnson. "È una naturale evoluzione di ciò che ognuno di noi vuole esplorare", ha dichiarato Benny. "Io dirigerò per conto mio ed esplorerò le …

Josh e Bennyhanno deciso di separarsi: non dirigeranno più film insieme ma ognuno procederà con la propria carriera di filemaker in solitaria. In una nuova intervista rilasciata a ...Adam Sandler e itornano a lavorare insieme dopo Diamanti grezzi Mulligan sarà su Netflix da domani con Maestro di Bradley Cooper , mentre Adam Sandler sta continuando il suo rapporto ...Dopo Wonka, un film misterioso sul ping pong attende Timothée Chalamet: non si sa ancora nulla in merito a questo progetto e sono state smentite anche le voci che volevano i fratelli Safdie alla regia ...