I concerti di Achille Lauro nel 2024 | prezzi biglietti per Ragazzi Madre – L’Iliade a Roma e Milano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sono due in programma idinel, due eventi speciali con Boss Doms annunciati nelle scorse ore e per i quali isono già disponibili in prevendita. A poche settimane dall’uscita diil docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video,annuncia due eventi unici dal vivo con special guest l’amico e il collega Boss Doms. Duecelebrativi per festeggiare la sua carriera, i singoli e gli album che lo hanno reso celebre è ciò che bisogna aspettarsi dal progetto “” Il Live. Due serate ...

Tra gli italiani, uno dei primi ad essere atteso è Daniele Silvestri con 30per celebrare ... Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori sas, Elodie, Niccolò Fabi, Emma,...Scheda artista:Lauro TAGSLauro , Boss Doms ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Il batterista dei Rage Against The Machine Brad Wilk ha annunciato con un messaggio via social che la band “non andrà più in tour e neppure suonerà più dal vivo”. Questo il suo messaggio, anche a nome ...Già tanti i live in programma, a partire dalla primavera con gli show indoor e poi con quella che sarà una vera e propria abbuffata durante l'estate. Tra i grandi nomi internazionali caleranno in ...