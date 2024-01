Hellas Verona-Inter | cambia l’arbitro | dirigerà la gara Fabbri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Con un comunicato apparso sul sito web ufficiale dell’, i gialloblù hanno annunciato il cambio di arbitro nel match contro l’Con un comunicato apparso sul sito web ufficiale dell’, i gialloblù hanno annunciato il cambio di arbitro nel match contro l’, che non sarà più Piccinini, ma. COMUNICATO –FC comunica la variazione della designazione arbitrale per il match, valido per la 19a giornata della Serie A TIM 2023/24, e in programma sabato 6 gennaio alle ore 12.30, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’. Arbitro: Michael(Sez. AIA di Ravenna)Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), ...