Hasek nuovo ct della Repubblica Ceca

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ivanè stato nominato cte guiderà la nazionale a Euro 2024 in Germania, in un girone che comprende anche il Portogallo, la Turchia e un'altra squadra qualificata. Il ...

La Repubblica Ceca si prepara ai prossimi Europei, che andranno in scena in Germania nell'estate del 2024, e lo fa con una novità... (calciomercato)

Da allenatore di club,ha vinto due titoli nazionali con lo Sparta Praga nel 2000 e nel 2001, ma ha poi allenato molto all'estero, prima in Francia e poi negli Emirati Arabi prima di diventare ...Da allenatore di club,ha vinto due titoli nazionali con lo Sparta Praga nel 2000 e nel 2001, ma ha poi allenato molto all'estero, prima in Francia e poi negli Emirati Arabi prima di diventare ...Ivan Hasek e' stato nominato ct della Repubblica Ceca e guidera' la nazionale a Euro 2024 in Germania, in un girone che comprende anche il Portogallo, ...Ivan Hasek è stato nominato ct della Repubblica Ceca e guiderà la nazionale a Euro 2024 in Germania, in un girone che comprende anche il Portogallo, la Turchia e un'altra squadra qualificata. (ANSA) ...