GUIDA TV 4 GENNAIO 2024 | LA BEFANA VIEN DI NOTTE | JUVE-SALERNITANA | THE FLOOR

(Di giovedì 4 gennaio 2024)TV 4· Giovedì · 21:3023:15 LadiLa Campanella dei Desideri FilmFilm 21:2023:45 The: Ne Rimarrà Solo UnoAppresso alla Musica ShowShow 21:2023:50 La Fiera delle Illusioni 1°TvTg3 Film Notiziario 21:2500:55 Dritto e Rovescio Slow Tour Padano Talk ShowRubrica 21:0023:00ntus-Coppa Italia Live CalcioTalk Show 21:2523:45 Billy ElliotBlinded By the Light 1°Tv FilmFilm 21:1523:20 Il Profumo del Mosto SelvaticoUno Strano Scherzo del Destino FilmFilm 21:3523:40 Star Trek BeyondAttenti a Quelle Due FilmFilm 21:3523:05 Nove Comedy Club: Valentina Persia 1°TvPotevo Rimanere Offeso ShowShow N.B: ...

Il 2024 inizia con un'importante novità per le famiglie: l'aumento dell' Assegno unico per i figli. L'incremento, dovuto alla rivalutazione per ... (orizzontescuola)

Saldi al via il 5a Piacenza " Gia da qualche anno è aperto un dibattito sulla possibilità ...Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Colto da malore mentre è allasi ...... 42023 - Polizia Locale, il bilancio del 2023: meno sanzioni in percentuale , controlli ... 145 ( 98 nel 2022 ); (in aumento) -con telefonino n. 19 ( 26 nel 2022 ); - mancata precedenza n.«Tagliare la spesa e non aumentare le tasse». Questa è la direzione economica che ha in mente Giorgia Meloni per il 2024. Un anno che inizia con una profonda ...Ancora pochi giorni a disposizione per chi volesse candidarsi nel ruolo di portalettere, anche nella Città Metropolitana ...