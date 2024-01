Guida per riconoscere i tuoi film n 23 | il nostro podcast | Il ragazzo e l’airone | Perfect Days | Maestro | Saltburn

Leggi su screenworld

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Primodell’anno per ScreenWorld, con un episodio ricchissimo diper, ildi ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci parla di quattroche non passano inosservati. Il primo è il nuovo lungometraggio di Hayao Miyazaki, Il, un’opera che in molti pensavano potesse essere l’ultima del grandegiapponese dell’animazione. Forse non sarà così, ma intanto, nel dubbio, godiamocela al cinema. Qui potete trovare la nostra recensione. Secondoin menù èdi Wim Wenders che ci aveva già incantato ...