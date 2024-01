Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 4 gennaio 2024)live dellatraoggi, giovedì 4 gennaio Mentre in Iran ci sono state almeno due esplosioni in occasione di una manifestazione per il quarto anniversario della morte del Generale Qassem Soleimani, che hanno provocato oltre 100 morti e altrettanti feriti,e altri gruppi palestinesi che combattono controhanno usato l’ospedale al-Shifa di Gaza City come centro di comando. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’intelligence statunitense. Nel frattempo resta altissima la tensione trae Libano dopo l’uccisione da parte del numero 2 dida parte dell’esercito israeliano avvenuta a Beirut. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, sullatra ...

Giappone: salgono a 64 i morti per il terremoto; altra scossa di magnitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in cinque giorni. Uno ... (ilsole24ore)

Le parole di Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, sono risuonate come pietre. In un intervento alla Commissione Parla mentare per la ... (ilfoglio)

...in Ucraina rischia di vincere Il volo che ha beffato l'aviazione russa Dossier - Sentieri di...02 Blinken parte per il Medio Oriente 00:15 Media,agli alleati: "Non siamo coinvolti nella ...... 'Lo avevamo detto che li avremmo colpiti ovunque Sullo stesso argomento: Le operazioni e le fonti leggendarie dell'ex capo del Mossad Zvi Zamir Ladi Gaza arriva a Beirut.uccide un ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, giovedì 4 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Nasrallah non ha sfidato Israele dopo aver osservato la guerra a Gaza. E dopo tutto Al Aruri è stato ucciso con cinque dei suoi, tutti di Hamas, in un ufficio dell'organizzazione da due missili ben ...