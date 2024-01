Guarda caso è successo | Affari Tuoi | il grave sospetto su Fabrizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Adva in scena un'altra partita surreale che ha fatto parecchio discutere. La scelta didi accettare 49mila euro quando aveva ancora davanti ai suoi occhi i pacchi da 200 e da 100mila euro ha mandato letteralmente in tilt i social. La partita come detto è stata serrata ma la sensazione è che quella disia stata una occasione persa. Di fatto in tanti sui social hanno criticato la scelta di accontentarsi di 49mila euro quando in realtà avrebbe potuto ambire a un montepremi più alto da portare a casa. Ma c'è anche chi inizia a insinuare che il gioco disia pieno di coincidenze strane. Un dibattito che dura da anni ma che negli ultimi giorni è tornato prepotentemente sui social. Infatti qualcuno ha notato che nelle ultime puntate fin troppo spesso ...