Guai a dire data di morte | i dubbi e le perplessità sull’AI che la prevede

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si parla di AI sociologica. Per il momento non è altro che questo. Ma un domani potrebbe trasformarsi in uno strumento con delle conseguenze sui comportamenti delle persone, condizionandone traiettorie di vita, abitudini quotidiane e persino predisposizione alle malattie. Un modello di intelligenza artificiale che è stato studiato dalla DTU, dall’Università di Copenaghen, dall’ITU e dalla Northeastern University negli Stati Uniti e che si chiama Life2Vec potrebbe dare la possibilità agli utenti di fare previsioni sulla propria vita, comprese quelle su una ipoteticadi. Il tutto incrociando i dati legati alle abitudini, al lavoro svolto, ai successi o alle delusioni ottenute nel corso della carriera, alla storia clinica del soggetto che viene di volta in volta analizzato. Life2Vec si propone di essere uno strumento rivoluzionario che unisce ...

'Un'azienda che non cresce è destinata a morire. Mase la crescita viene intesa solo come aumento di dipendenti o fatturato: non è un idolo al ... non riesco acon parole umane che cosa ...Cecere, invece, gli avrebbe chiesto diche nel maggio del 1996 i due stavano ancora insieme. Il motivo, secondo la Procura, sarebbe quello di cercare di demolire il movente a suo carico che ...Aver rinviato la conferenza stampa non ha portato fortuna alla premier Meloni. I guai delle destre da fine dicembre sono già aumentati.L'indagata, che oggi risiede a Mellana di Boves, avrebbe fatto pressioni sull'ex fidanzato per convincerlo a dire che stavano ancora insieme all'epoca del delitto in modo da smontarne il movente che p ...