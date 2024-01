Grugliasco | premi di risultato senza obiettivi | sindaco e amministratori condannati dalla Corte dei conti a restituire 80mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ile i vertici amministrativi del Comune didovrannoquasialle casse dell’ente per ristorarlo del danno erariale provocato. Lo ha stabilito a fine dicembre la sezione giurisdizionale delladeiper il Piemonte, davanti a cui politici e manager pubblici dovevano rispondere in via amministrativa di un ammanco da 765mila, attribuito dai magistrati contabili a una serie di presunte irregolarità riscontrate nel periodo 2016-2021. Sotto la lente della procura erano finiti contratti, delibere e gli accantonamenti del Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza, ovvero la quota variabile dello stipendio che viene erogata ai funzionari in base alle responsabilità e ai risultati ...