Graziani critica l’acquisto di Mazzocchi | “Non un rinforzo per il Napoli”

... che ha appena vinto in duo il Premio Pigro, dedicato a Ivan. Una giuria formata tra gli ... mentre The G5 Project hanno vinto il Premio dellacon un rap crossover di grande impatto, ......satira sociale ( Ragazzo di destra ) e alla nostalgia forzata (il duetto virtuale con Ivan)... cantata da Margherita Vicario); una rinnovataagli eccessi del consumismo (in All you can ...Tra descrizioni pittoresche e momenti di riflessione Graziano Graziani propone una rivisitazione dell’universo nato dalla penna di Lewis Carroll ...Al Messaggero, la cantante fa un bilancio della sua conduzione a X Factor e rivela: “Con Morgan nessuna rissa dietro le quinte ...