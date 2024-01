“Gravissimi disordini nel carcere di Santa Maria Capua Vetere” | la denuncia della Uilpa della Penitenziaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Neldi(Caserta), che era finito sotto i riflettori per le violenze subite dai detenuti nell’aprile del 2020, sarebbe in corso una rivolta dei detenuti. Gennarino De Fazio, Segretario GeneralePolizia: “, con detenuti che avrebbero asserragliato alcune sezioni detentive dopo averle vandalizzate e, sembrerebbe, aver temporaneamente trattenuto un paio di operatori del Corpo di polizia, sarebbero in corso presso la Casa Circondariale di, già teatro in passato di gravissime vicende ...