Grande Fratello Vip | Edoardo Donnamaria commenta il rumors su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese

Ieri sera, mentre Giuseppe Garibaldi stava nel giardino dela fare una partita a carte con Anita Olivieri , improvvisamente ha iniziato a tirare fuori il termine 'macumbe' . Garibaldi parla di 'macumba' al: per il web si ...Il lutto di Beatrice Luzzi ha lasciato in tanti senza parole. Le reazioni sono state molteplici, anche se nella Casa delqualcuno ha peccato di poca empatia. Non è un caso che anche il conduttore Alfonso Signorini sia intervenuto criticando l'atteggiamento degli inquilini, e non sarebbe stato l'unico. Da ...Massimo Giletti torna a parlare dopo la chiusura di Non è l'arena, svelando il suo futuro in Rai e lanciando un duro attacco a Urbano Cairo ...Dopo aver appreso la notizia dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa per lutto, Dayane Mello ha voluto rivolgere un messaggio di supporto all'ex gieffina..