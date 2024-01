Grande Fratello | Luzzi abbandona per un lutto E Signorini sbotta | “Mancanza di empatia dai concorrenti | senza parole” Polemiche sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’uscita dalla casa deldi Beatriceha fatto preoccupare non poco i fan della concorrente della casa più spiata d’Italia. L’attrice di Vivere ha dovutore il gioco a causa di un: il padre è infatti deceduto. All’interno della casa la notizia è arrivata poco dopo l’uscita dima la reazione dei coinquilini non è affatto piaciuta, né al pubblico né al conduttore. A far infuriare il pubblico, soprattutto sui, è stata l’apparentedidei. Solo in pochi, infatti, hanno dimostrato affetto verso, rispettando il suo. Molti, invece, quelli che hanno continuato la vita in casa come se non fosse successo ...