“Grande Fratello” | la decisione è ufficiale | cosa succede

(Di giovedì 4 gennaio 2024) News Tv. Ilha comunicato tramite i canali social ufficiali unaimprovvisa, presa dopo l’uscita di Beatrice dalla casa. La concorrente ha abbandonato il gioco a causa della morte del padre e sembra che questa volta non tornerà più. Ladel programma riguarda la prossima puntata, per la quale bisognerà attendere lunedì 8 gennaio 2024. Dopo una lunga pausa, iltornerà in diretta in prima serata su Canale 5 all’inizio della prossima settimana.rà? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Samira Lui,ritorno in Tv: ma è bufera su lei e Pier Silvio Leggi anche: Chiara Ferragni, arriva la polemica anche dalla famosissima: “È da galera” L’uscita di Beatrice è un colpo ...

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa delha portato i coinquilini del reality di Canale5 a spaccarsi in due fazioni: da un lato c'è chi si è chiuso in un proprio silenzio, per commemorare la perdita del padre dell'ex ...L'uscita di Beatrice Luzzi ha lasciato l'amaro in bocca ai telespettatori del. Protagonista indiscussa di questa edizione del reality show, era considerata da molti già la vincitrice. Ma l'attrice è stata costretta a lasciare il gioco in seguito alla morte ...L'uscita dell'attrice in seguito alla morte del padre potrebbe non essere definitiva. Intanto il conduttore è andato su tutte le furie ...L'uscita dell'attrice in seguito alla morte del padre potrebbe non essere definitiva. Intanto il conduttore è andato su tutte le furie ...