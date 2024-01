Grande Fratello | il gesto di Fiordaliso per Beatrice viene stoppato da due gieffine | la reazione

Indimenticabile momento al Grande Fratello per Varrese, che è stato chiamato subito in giardino perché doveva assistere di persona a quell’evento ... (caffeinamagazine)

Beatrice Luzzi ha lasciato ilieri, 3 gennaio, in seguito alla dipartita del padre, l'architetto Paolo Luzzi. La decisione è stata comunicata dallo staff ufficiale della gieffina e dagli account social ufficiali ...... unaingiustizia. Al contrario, valorizzare il loro patrimonio culturale e le tecniche ... Con la stessa La accolgo oggi, amatoe caro amico. La ringrazio per aver accettato il mio invito ...La Vatiero al Grande Fratello torna a parlare della sua relazione con Brunetti e manda in tilt il pubblico che tifa per il loro amore ...L'attore parla della volta in cui fece un favore a Johnny Depp, che dice di conoscere molto bene. Il pubblico comincia subito a ironizzare sulla sua confessione ...