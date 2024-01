Grande Fratello | Garibaldi nella bufera | “Non rispetti il lutto di Beatrice”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ieri pomeriggio, come comunicato dalsulla propria pagina ufficiale,Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa conprobabilità definitivamente. Il motivo? Il padre Paolo è morto a causa di una delicata operazione a cui si era sottoposto nei giorni scorsi. Un duro colpo perche, senza pensarci un attimo, ha deciso di uscire. La sua assenza si è subito sentitaCasa e ha lasciato molti dei coinquilini tristi e pensierosi, tranne Giuseppe ...