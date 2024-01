Grande Fratello | concorrenti aspettano il ritorno di Beatrice Luzzi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha lasciato la Casa deldopo la morte del papà. All’attrice, in questi mesi protagonista nel reality di Canale 5, arrivano i messaggi affettuosi dei coinquilini, cheildella compagna d’avventura. Fiordaliso, in particolare, rivolge un pensiero all’amica. “Ti abbracciamo veramente tantissimo. Siamo tutti con te”. Il sito della trasmissione evidenzia che i‘non hanno le parole giuste per consolarla, ma sperano di rivederla presto. La’. “Un abbraccio forte a Bea e a tutta la sua famiglia che sta vivendo un momento difficile”, dice Grecia Colmenares. “Direi che la cosa migliore è dimostrare con un gesto e un abbraccio che le siamo vicini, qualsiasi cosa stia facendo, ...

