Grande Fratello | Beatrice Luzzi torna nella casa? Nel frattempo arriva il rimprovero di Alfonso Signorini

Un lutto ha colpito la casa del. Paolo Luzzi, il padre di Beatrice Luzzi , è morto e l'attrice di fiction come Vivere, Don Matteo, I Cesaroni, L'allieva, Un posto al sole , ha deciso di ritirarsi dal reality. L'..."Se chiudo gli occhi e torno al passato...": Vittorio crolla alPioggia di critiche per alcuni concorrenti. Tra gli altri, Letizia Petris. La concorrente ha commentato che 'non si può ...Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello per via di un terribile lutto che l'ha coinvolta, vale a dire la scomparsa, il 3 gennaio, di suo padre Paolo. La tragica ...«B eatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali». Così le pagine social del reality show di Canale 5 hanno annunciato l’uscita della concorrente nella giornata di mercoledì 3 ...