Grande Fratello | Alfonso Signorini prende posizione contro parte del cast | “Senza parole”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle scorse ore Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa dela causa dell’improvvisa scomparsa del padre: a inizio dicembre l’uomo, di 86 anni, aveva subito un intervento al femore e già in quell’occasione l’attrice aveva lasciato momentaneamente il gioco perrsi cura del padre. Dopo pochi giorni però vi aveva fatto rientro in quanto la situazione sembrava essere migliorata. Ieri, poi, la tragica notizia che ha portato Beatrice ad abbandonare in modo definitivo il gioco e che è stata comunicata dallo staff dell’attrice. A distanza di qualche ora anche gli inquilini del loft di Cinecittà sono stati informati del grave lutto che ha colpito la loro ex coinquilina, ma la maggiordi loro non ha mostrato particolare empatia e vicinanza alla donna e hanno preferito continuare nelle loro ...