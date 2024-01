Grande e maledetta Lazio | lo speciale sugli eroi del 1974

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una dellepiù belle di sempre sta per sbarcare in tv: da domani alle 19 e alle 24 (in replica) andrà in onda «», una produzione Sky sport curata da Stefano De Grandis, disponibile anche on demand su Sky e Now. Tre puntate da vedere nel mese di gennaio – Lazza, Pistole e Palloni e LaMaledizione – che descrivono l'impresa della squadra di TommasoMaestrelli. Un gruppo spaccato nello spogliatoio e unito in campo, che ha scritto la storia passando dalla B allo scudetto. Il «Maestro», Chinaglia, capitan Wilson, Re Cecconi e tutti gli altri: protagonisti di una storia unica, persone divenute personaggi rimasti nel cuore non solo del popolo laziale. A rendere piùil lavoro, i racconti dei protagonisti Giancarlo Oddi, Luigi ...

Un appuntamento imperdibile per i tifosi della Lazio e non solo. 'Da domani, venerdì 5 gennaio, tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport con 'Lazio 1974:': un appuntamento unico - prodotto per la prima volta con un Club di calcio, la S. S. Lazio - in onda su Sky Sport, in simulcast su Sky Documentaries e disponibile anche on demand