Governo | Schlein | ' Meloni difenderà l' indifendibile ma subito si scusi per Pozzolo' **

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Fra poco assisteremo ad una conferenza stampa in cuiproverà a difendere l', dai disastri della manovra economica che taglia pensioni e sanità all'affossamento del salario minimo, dalla riforma costituzionale che riduce i poteri del Presidente della Repubblica allo smacco di aver accettato a testa bassa un compromesso dannoso sul Patto di Stabilità". Così risponde la segretaria del Pd Ellya chi le chiede cosa si aspetta dalla conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia. "Le ribatteremo punto per punto, perché gli italiani hanno diritto a conoscere la verità. Ma ci aspettiamo che la prima cosa che dica appena si siederà di fronte ai giornalisti è chiedere scusa pere pretendere le sue dimissioni", aggiunge.

