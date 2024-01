Governo | Renzi “La realtà presenterà il conto a Meloni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto la conferenza stampa di Giorgia. Mai sentite così tante bugie tutte insieme”. Così, su X, il leader di Italia Viva, Matteo. “La premier dice che lei non ha aumentato le tasse: evidentemente le accise sulla benzina e l'Iva sugli assorbenti si sono aumentate da sole. La premier dice che bisogna conciliare la maternità con il lavoro però nel frattempo aumenta l'Iva sui pannolini e sui prodotti per i bambini. La premier – aggiunge – dice che non ha mai chiesto le dimissioni degli avversari quando era aleppure a me chiedeva le dimissioni una volta al mese: per le banche, Unicef, Tempa Rossa. La premier dice che poteva mettere sua sorella in una partecipata come fanno gli altri: gli altri chi? Forse il leader Nord Coreano fa così con la sorella. Forse”. “La premier dice che lei non ha ...