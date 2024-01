Governo | le parole del premier rafforzano il centrodestra | idee e obiettivi condivisi | avanti a testa alta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La coalizione dirilancia: dopo la conferenza stampa della Meloni confermata la piena sintonia. «Dall’autonomia alle riforme, passando per il taglio delle tasse, il garantismo, la giustizia e la tolleranza zero per gli estremismi religiosi denunciati dalla Lega come accaduto a Monfalcone. Giorgia Meloni conferma a tutto campo la compattezza della maggioranza e la piena sintonia nonostante fango, attacchi e falsità», ratifica in una nota la Lega dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio.e argomentazioni, quelle esplicitate dal, che hanno rinnovato e rilanciato al coesione di una coalizione al lavoro sui punti principali dell’agenda di, che vedono l’esecutivo impegnato in un lavoro di squadra che – tra riforme e sicurezza, famiglie e imprese, fisco e economia – comincia ...