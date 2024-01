Golf | PGA Tour | Scheffler si conferma miglior giocatore | Cole è il miglior rookie

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Scottieha conquistato per il secondo anno di fila il il Jack Nicklaus Award, riconoscimento riservato aldel PGA. Il numero 1 al mondo ha avuto la meglio di altri big come Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland e Wyndham Clark, completando così l’accoppiata 2022-2023. Era dal triennio 2005-2007 che unista non sia aggiudicava il premio per almeno due anni consecutivi.ha così eguagliato Fred Couples (1991-1992) e Nick Price (1993-1994), mentre è lontano Tiger Woods, che vinse addirittura per cinque volte di fila dal 1999 al 2003. Il numero uno delle classifiche ha inoltre vinto il Byron Nelson Award per aver fatto registrare lamedia punteggio (68,63) sul PGA ...

' Sono stato troppo critico verso coloro che, per primi, hanno lasciato ilTour e il DP World Tour scegliendo la LIV. Ho commesso un piccolo errore perché adesso mi rendo conto che non tutti ...... featuring the best practice , virtualand entertainment software in the industry. Trackman is the official provider of club and ball tracking and tracing data to theTour for broadcast on ...La mamma, Laura Baugh, nel 1973 si e' distinta come miglior rookie del LPGA Tour. Cinquant'anni dopo, il figlio Eric Cole ha ottenuto lo stesso ...• • • + (ANSA) - ROMA, 04 GEN - Per il secondo anno consecutivo è Scottie Scheffler il miglior giocatore del PGA Tour. Nel 2023 come nel 2022, il numero 1 mondiale ha conquistato il Jack Nicklaus Awar ...