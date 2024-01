Globe Soccer | a Cristiano Ronaldo il ' Maradona Award'

... superando Kylian Mbappé, Harry Kane ed Erling Haaland nella corsa per la conquista del Maradona Award come Best Goalscorer ai DubaiAwards 2023. Con 54 gol in 59 partite quest'anno ...... superando Kylian Mbappé, Harry Kane ed Erling Haaland nella corsa per la conquista del 'Maradona Award' come miglior marcatore ai DubaiAwards 2023. Con 54 gol in 59 partite nell'anno ...Con 54 gol in 59 partite CR7 ha avuto la meglio si Kane e Haaland DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo aggiunge un altro trofeo ...Dubai: Portuguese superstar Cristiano Ronaldo clinched the Maradona Award for Best Goalscorer ahead of this month’s highly esteemed Dubai Globe Soccer Awards. The 38-year-old striker secured the award ...