Gli Usa tentano di evitare l' esplosione totale del Medio Oriente | la missione di Blinken

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, Israele, la Cisgiordania e l'Egitto». Sono questi i Paesi che il Segretario di Stato Usa Antonyvisiterà «per incontri con controparti straniere e altri» durante la sua nuovache inizierà questa sera. «Misure immediate per aumentare l'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza» è il primo obiettivo del nuovo tour, come ha spiegato in un briefing il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller. In Israele, ha aggiunto Miller,parlerà della campagna militare in corso contro Hamas, compresi i piani per la transizione alla fase successiva delle operazioni e i passi che gli israeliani possono intraprendere per proteggere meglio i civili.discuterà anche degli sforzi in corso per riportare a casa ...