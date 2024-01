Gli inquilini cantano a tavola | Marco Maddaloni interviene irritato | “Potevamo evitare” VIDEO

Subito dopo la vicenda,agenti del reparto scientifico della questura di Viterbo, hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento, che da ieri sera è sotto sequestro. In tarda serata, era ...E per questo si rende disponibile ad accogliereche vivono in situazioni di fragilità economica e sociale: 'Stipulano un 'patto di coabitazione' in cui il proprietario indicaspazi che ...Tra Stefano e Federico pare non scorrere buon sangue. Lo stilista, durante il pomeriggio, ha espresso delle riflessioni sul ragazzo definendolo, dal canto suo, poco sincero e molto costruito. In ...All'interno della casa la notizia è arrivata poco dopo l'uscita di Luzzi ma la reazione dei coinquilini non è affatto piaciuta, né al pubblico né al conduttore ...