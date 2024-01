Giustizia e lotta alla burocrazia Le priorità del 2024 del governo Meloni

Leggi su agi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - "Innanzitutto voglio fare a tutti gli auguri di buon anno, anno che sarà molto complesso per tutti, tra varie scadenze" tra cui "le elezioni europee e la presidenza del G7". Questo l'esordio della presidente del Consiglio, Giorgia, nella introduzione della conferenza stampa di fine anno, posticipata al 4 gennaio a causa di un'indisposizione. "Farò la mia parte, mi aspetto rispetto ma certo non sconti", ha promesso la premier. Le risposte ai giornalisti, punto per punto Elezioni europee Una candidatura alle europee "non sarebbe una presa in giro dei cittadini, come dice qualcuno, i cittadini lo sanno che non andrai in Europa, ma è un modo per dare un giudizio", ha spiegato. La mia candidatura potrebbe portare altri leader a fare la mia scelta, nell'opposizione, e anche questo sarebbe interessante. Ma devo capire se una mia candidatura personale ...