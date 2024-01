Giugliano | incendio in un’abitazione in pieno centro | all’interno un 50enne

Unsi è verificato la scorsa notte a. Verso mezzanotte i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Bosco a Casacelle 25 per unall'interno di un edificio. Sul ...in Campania . Verso la mezzanotte di giovedì sera i Carabinieri della Compagnia diin Campania sono intervenuti a via Bosco a Casacelle 25 per unall'interno dei palazzi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Dai primi accertamenti pare ...Questa notte carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in via Passariello per un principio di incendio. Le fiamme hanno lambito la serranda ...Parete (Caserta) – Incendio, durante la notte di capodanno, in un’abitazione a Parete, fortunatamente senza gravi conseguenze per una famiglia. - continua ...