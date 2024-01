Giuffredi | “Politano? E’ arrivata l’offerta dall’Arabia e De Laurentiis …”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario, agente di, Mario Rui, Di Lorenzo e Gaetano “Se proposi al Napoli Ranieri prima che arrivasse Natan? È un giocatore che ho proposto questa estate al presidente perché già l’anno scorso ha fatto vedere cose importantissime e quest’anno ha dato seguito alle prestazioni dell’anno scorso. Poi ieri o l’altro ieri ho letto che Spalletti lo ha messo nei giocatori papabili per la Nazionale. Oggi è più difficile prenderlo perché è un titolarissimo della Fiorentina ed è sulla bocca di tutti. Quando in estate parlai del fatto che ci fossero tanti scontenti nello spogliatoio del Napoli? Quando si parlava del rinnovo di Mario Rui dissi che era uno scontento tra tanti scontenti nello spogliatoio. Fui massacrato da tutti per settimane, tra ...