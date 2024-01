Giuffredi | “Offerta dell’Al Shabab per Politano | la stiamo valutando”

... Mario, non ha ancora prodotto il finale desiderato: manca l'accordo per prolungare il rapporto con Matteo, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un'dall'Arabia ...Quanto a Mazzocchi, che il Napoli vuole come vice Di Lorenzo, ci sarebbe anche l'pari a ... che andrà via in prestito, come dichiarato da".Nel corso della trasmissione 'Sportitaliamercato', è stato contattato Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano.L'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha confermato il forte interesse degli arabi per l'attaccante esterno del Napoli.