Giuffredi | “Critiche a Di Lorenzo? Hanno tutti la memoria corta A giugno faremo delle scelte”

...messo in ballo nella vicenda scommesse ma il difensore ora deve anche difendersi dalledei ... L'agente di Casale, Mario, a tvplay ha ribadito che la querela per il re del gossip è ......messo in ballo nella vicenda scommesse ma il difensore ora deve anche difendersi dalledei ... L'agente di Casale, Mario, a tvplay ha ribadito che la querela per il re del gossip è ...Mario Giuffredi ha parlato del capitano del Napoli nel corso di un’intervista rilasciata a Radio CRC. Un anno difficile che riguarda non solo lui ma tutta la squadra. “Partiamo da un presupposto, le c ...L'agente ha parlato del futuro dei suoi assistiti in azzurro: "Mazzocchi ha realizzato il suo sogno. Di Lorenzo A giugno faremo delle s ...