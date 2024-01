Giudice aggredita dall' imputato durante il processo | il video-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Attimi di paura in un tribunale di Las Vegas, Stati Uniti. Un, Deobra Delone Redden, si è scagliato contro ladistrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, causandole alcune ferite. È successo mercoledì 3 gennaio, intorno alle ore 11, nel Regional Justice Center della città del Nevada. L'autore dell'aggressione, un 30enne, era acon l'accusa di violenza sessuale. Le immagini lo mostrano mentre scavalca il banco dele le salta addosso fino a che non sono intervenuti anche funzionari del tribunale e avvocati e si è scatenata una sanguinosa rissa. Il magistrato non è in gravi in condizioni: in seguito è stata ricoverata in ospedale per un taglio sulla fronte e una spalla slogata. Quanto a Redden, è stato arrestato e rinchiuso nel centro di detenzione della contea di Clark.