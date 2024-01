Girona | Newcastle e Lione sulle tracce di Michel

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilè la splendida sorpresa di questa stagione in Spagna, ma ora dovrà fronteggiare le sirene di mercato di alcuni dei più importanti club europei. È il caso dell’allenatore Miguel Angel Sanchez Munoz, conosciuto come, che secondo il Mundo Deportivo sarebbe finito nel mirino dele del. Da parte sua però il tecnico madrileno ha fatto sapere di non voler lasciare il club catalano, con il quale ha un contratto fino al 2026. SportFace.

