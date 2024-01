Giornalismo tv in lutto | addio ad Andrea Moretto

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024)nel mondo del. All’età di 51 anni è morto, caporedattore del TgPadova di Telenuovo. Era stato colpito da un infarto durante la notte fra Natale e Santo Stefano e ricoverato in terapia intensiva dal 26 dicembre all’ospedale di Lecce, dove si trovava in ferie. Le cure purtroppo non sono bastate a salvargli la vita. Lascia la moglie Stefania e il figlio Dario.Leggi anche: Adolescente scomparso a Castelfranco, tragico epilogo. Una morte atroce Il messaggio della sua redazione Il giornalistaaveva iniziato dalla radio ed è arrivato alla tv nel 2000. Aveva collaborato anche per la Gazzetta dello Sport, Stream Tv, Sky e Dazn, diventando la voce delle telecronache del Padova Calcio, di cui era grande tifoso. Nel tempo libero giocava a ...