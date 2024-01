Giorgia Meloni | oggi alle 11 conferenza stampa | premier pronta a rispondere a tutto campo

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Non ci vuole certo la sfera di cristallo per immaginare quella dicome lapiù attesa degli ultimi tempi, vuoi per i due rinvii per questioni di salute che hanno fatto lievitare l'attesa, vuoi perché di carne al fuoco, nel 2023, anno che laha già etichettato come "tosto", non ne è mancata. Il 29 dicembre del 2022, nella sua primadi fine anno,ha rispostodomande per circa tre ore. A questo giro, con un anno di governosp, lasi presenta allacon la consapevolezza di poter mettere sul tavolo i risultati ...