Giorgia Meloni | la domanda che scatena i cronisti | Perché ridono tutti? | Video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Durante la conferenza stampa di inizio anno di, Marco Corrado Billeci del sito Fanpage.it, pone unaalla premier ma viene subito interrotto: "La notte del 31 dicembre un colpo di pistola...", dice escoppiano a ridere. Il giornalista ironizza: "Non sono io che ho sparato". Il riferimento è al caso di Emanuele Pozzolo. La presidente del Consiglio è basita: "?". In effetti non si capisceabbiano avuto questa reazione. Billeci poi prosegue: "Che idea si è fatta della vicenda? Che provvedimenti intende prendere?". Qui ladi Billeci e la reazione diQuindirisponde: ...

Giorgia Meloni oggi ci ha spiega to, di nuovo , che se non siamo madri valiamo un po’ meno. O comunque, in assenza di maternità, siamo donne monche, ... (news.robadadonne)

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein disponibili al confronto in tv, come rende noto Sky ... ()

La conferenza stampa di Giorgia Meloni è in tendenza sui social , e non esattamente per i contenuti esposti dal premier italiano. Dopo 3 ore di ... (optimagazine)

" Tutte le settimane facciamo una riunione su Caivano e facciamo il punto su quello che sta accadendo. Qualche soddisfazione sta arrivando ". Nell'odierna conferenza stampa ,aveva rimarcato l'impegno del governo sulla riqualificazione delle periferie dimenticate, a cominciare appunto da quella del Parco Verde. E dalla località campana è arrivata la conferma ...Quanti Degni popolano la Giustizia Del caso scaturito dalle parole di Degni contro il centrodestra ne ha parlato anche il premier, nella conferenza stampa alla Camera per il bilancio ...Solinas in discussione ma la Lega risponde: "Meloni invita alla compattezza della coalizione in vista delle Regionali" ...La conferenza stampa di Giorgia Meloni è in tendenza sui social, e non esattamente per i contenuti esposti dal premier italiano. Dopo 3 ore di colloquio con ben 42 giornalisti, la leader di Fratelli D ...