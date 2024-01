Giorgia Meloni | la diretta della conferenza stampa A breve il via a Palazzo Chigi

Prevista per la fine di dicembre, ma rimandata per problemi di salute, oggi 4 gennaio è il giorno della conferenza stampa della premier Giorgia ... (europa.today)

Dopo due rinvii per motivi di salute, oggi è il giorno della Conferenza stampa della presidente del Consiglio , Giorgia Meloni , organizzata dal ... (orizzontescuola)

In diretta dalla nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ... (ilfattoquotidiano)

Matteo Ricci , sindaco di Pesaro e presidente di Ali, Autonomie locali italiane, in un'intervista a La Repubblica ha parlato delle prossime Elezioni ... (247.libero)

Giorgia Meloni - oggi alle 11 conferenza stampa : premier pronta a rispondere a tutto campo

(Adnkronos) – Non ci vuole certo la sfera di cristallo per immaginare quella di oggi come la conferenza stampa più attesa degli ultimi tempi, vuoi ... (giornaledellumbria)