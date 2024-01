Giorgia Meloni | la conferenza stampa di fine anno | ' Pronta a un confronto tv con Elly Schlein'

Il prefetto Giuseppe Pecoraro si è dimesso dal ruolo di coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, ricevuto dal governo a gennaio 2023. L'annuncio è arrivato dalla premier, durante la tradizionale conferenza stampa annuale. La premier ha spiegato che Pecoraro ha lasciato l'incarico "per ragioni personali". L'incarico sarà affidato al generale Pasquale ...Verra' presentato alla Conferenza Italia - Africa . "Il Piano Mattei e' piu' avanti di quanto sembri e di quanto io sento dire". Lo ha fatto rilevare il presidente del Consiglio,, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ribadendo che la Conferenza Italia - Africa che si terra' nelle prossime settimana "sara' l'occasione nella quale presentare il Piano". ...Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla Commissione di garanzia e dei probiviri di FdI, indipendentemente dal lavoro delle autorità competenti, e che nelle more del ...Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno, sottolineando che "se mi chiedete se sono soddisfatta oggi dico no,se penso di esserlo alla fine di questa ...