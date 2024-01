Giochi gender neutral | dalla California a Firenze | “liberiamo l’infanzia dagli stereotipi”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Né “da femmina” né “da maschio”. E rosa e blu non devono indicare il pubblico di riferimento ma semplicemente i colori dei. Esatto, parliamo di giocattoli. Perché dopo la Spagna, anche inlaità di genere entra anche nel mondo del divertimento per bambin* e ragazz*. E diventa addirittura legge. Addirittura, sì, perché è evidente che serva ancora regolamentare qualcosa che invece dovrebbe essere ovvio e naturale. Perché la parità tra i sessi, una volta diventate adulte, passa anche da quello che, quando queste persone erano piccole, hanno visto, letto, sono state indirizzate a pensare anche attraverso il gioco. Le discriminazioni nascono fin da piccol* Perché la mini cucina o il finto ferro da stiro devono per forza essere da bambine, messe in una sezione dedicata a loro, e magari avere un’immagine ...

Dal 1°gennaio 2024, quindi, la culturapianta la sua bandiera anche nei negozi per ... ci hanno tenuto a sottolineare i sostenitori di questa norma, eliminare le sezioni dedicate aiper ...... il vostro - secondo Harari dobbiamo mantenerci felici con droghe eper computer. No, grazie,... l'appello alla sessualità compulsiva ma sterile (omosessualità, ideologia), la diffusione ...Come spiega la CNN in questo articolo, in California è stata varata una nuova legge statale che obbliga i principali ...In California è entrata in vigore la legge che obbliga i principali rivenditori ad avere una sezione "genderless". Cosa significa ...